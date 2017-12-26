Владимира Шаинского могут похоронить в Калифорнии

Вдова знаменитого композитора Владимира Шаинского рассказала, что похоронит супруга в Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.

"В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно, — рассказала Светлана Шаинская ТАСС. — Но пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта".

Сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, а, по словам супруги, ей сложно самостоятельно организовать похороны в России.

Кроме того, Светлана Шаинская рассказала, что до последних дней композитор пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить. "Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом, — заметила она. — Дочь Анна постоянно навещала его, и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество".

Жена композитора вспоминает, что до 9 мая 2017 года Владимир Шаинский практически не жаловался на здоровье.

Владимир Шаинский ушел из жизни ночью 25 декабря в госпитале на 93-м году жизни. Легендарный композитор написал за свою долгую жизнь более 300 песен.