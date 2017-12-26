"Фрегат" успешно отделился от ракеты после старта с Байконура

Разгонный блок "Фрегат" в связке с космическим аппаратом "Ангосат" успешно отделился от ракеты-носителя "Зенит-2SБ ".

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Роскосмосе, отметив, что рассчитывают на то, что в течение девяти часов "Фрегат" доставит аппарат на расчетную орбиту.

Первоначально старт ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с "Ангосатом" планировался на 7 декабря, но его пришлось перенести на более поздний срок из-за того, что плохо работал один из клапанов разгонного блока.

Перестраховка была не случайной, поскольку 28 ноября 2017 года во время старта ракеты-носителя "Союз-2. 1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный, произошла авария, в результате чего 19 спутников на целевую орбиту не вышли.