КХЛ. "Слован" прервал неудачную серию из восьми матчей, выиграв у "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Йокеритом" и "Слованом" свою первую победу в декабре одержал словацкий клуб. В Хельсинки подопечные Эдуарда Занковца праздновали успех со счетом 3:2.

Первыми забитой шайбой отличились хозяева площадки – гол на счету Хенри Иконена. Но под конец первого игрового периода Ян Бухтеле сравнял счет, а Михал Ржепик в самом начале второй двадцатиминутки вывел "Слован" вперед.

Более того, словацкая команда не остановилась на достигнутом и еще до большого перерыва увеличила свое преимущество до двух шайб, уйдя на отдых при счете 3:1.

"Йокерит" в свою очередь смог ответить лишь одной заброшенной шайбой и проиграл второй кряду поединок. 3:2, — победа "Слована".

Клуб из Братиславы после этого успеха набрал 44 очка в турнирной таблице Западной конференции и занимает 12 строчку. В то же время "джокеры" с 84 баллами идут на третьем месте.