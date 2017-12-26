"Матрешка тур" начала платить за сорванные туры в Китай

Российским туристам, которые не попали в Китай, туроператор "Матрешка тур" начала выплачивать деньги. Пока выплаты не носят массовый характер, подчеркнула представитель компании "Матрешка тур" Елена Бутенко.

Деньги за отмененные туры в Китай получили десять первых туристов. Бутенко подчеркнула, что массовые выплаты возможны уже только в наступающем году, и не только по Китаю, но в том числе по Болгарии и Израилю. Вылет в Китай сорвался из-за того, что у авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) не были подтверждены рейсы из пяти российских городов с китайской стороны в Хайкоу (Хайнань), поясняет ТАСС.

Сейчас в Санкт-Петербург уже улетели все 140 туристов, которые вынужденно оставались на несколько дней на Хайнане. Более двух сотен россиян уже несколько дней не могут вылететь с китайского курортного острова Хайнань.

При этом "Икар" не завозил российских туристов в Китай. На Хайнане отдыхали туристы компаний "Матрешка тур" и "НТК Интурист", которые должны были лететь домой рейсами этой российской авиакомпании.