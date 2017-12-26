Баскетбол. "Зенит" и УНИКС одержали победы в Еврокубке

В рамках десятого тура Кубка Европы российские клубы "Зенит" и УНИКС одержали синхронные победы над своими соперниками. Обе команды добились положительных результатов в выездных встречах.

Команда из Санкт-Петербурга гостила турецком городе Бурса, где его принимал местный "Тофаш". Подопечные Василия Карасева уверенно выглядели на протяжении первой половины поединка, уйдя на большой перерыв при счете 43:34. "Зенит" уступил в третьей четверти, но в заключительной десятиминутке вновь вернул преимущество и одержал итоговую победу со счетом 80:76.

Гостевой успех позволил питерцам обосноваться в группе D на второй позиции.

В то же время УНИКС играл против итальянского "Торино". Казанцам непросто далась первая четверть, которая завершилась с ничейным счетом 16:16. Но победы во второй и третьей четвертях (23:16, 22:18 соответственно) позволили уйти в комфортный отрыв от соперника. Даже проиграв в последней десятиминутке, баскетболисты из Казани смогли одержать победу со счетом 79:72.

Подопечные Димитриса Прифтиса после успеха в Турине занимают второе место в группе А.