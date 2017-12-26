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26 декабря 201723:49

СМИ: футболист "Локомотива" Михалик может покинуть клуб

Бобылев Сергей/ТАСС

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Футболист московского "Локомотива" Тарас Михалик рассматривает возможность смены клубной прописки. Сообщается, что украинец выразил желание досрочно разорвать контракт с "Локо", чтобы покинуть клуб уже ближайшей зимой. Срок действующего соглашения завершается через полгода.

По информации Чемпионат.Com, который ссылается на Sportarena.Com, футболист хочет сменить обстановку и лучшим способом для этого он считает смену клуба. При этом не исключается вариант с его переездом за океан – в Америку или Канаду.

В составе "Локомотива" 34-летний футболист провел 102 матча и забил три гола. Он пополнил состав железнодорожников летом 2013-го года, когда перешел из киевского "Динамо".

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