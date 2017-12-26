ФСБ задержала экс-главу управления СК Москвы Крамаренко по делу о взятке от Шакро

Федеральная служба безопасности России задержала руководителя юридического отдела "Роснефти", экс-главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Следствие планирует обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, передает РИА Новости.

Источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро Молодого генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым, подтвердил информацию о задержании Крамаренко.

В марте 2017 года Алексей Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела по получении взятки от вора в законе Шакро Молодого высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и проходящий свидетелем по этому делу, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании "Роснефть".