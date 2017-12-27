Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском отеле Golden Apple

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Атаки телефонных террористов 1 час назад
27 декабря 201700:07
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском отеле Golden AppleЧитайте нас в Telegram
Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание отеля Golden Apple в центре Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах города.
Как уточняется, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу улица Малая Дмитровка, дом 11, где расположен отель Golden Apple.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи, передает ТАСС.
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