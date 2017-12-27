Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском отеле Golden Apple

Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание отеля Golden Apple в центре Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу улица Малая Дмитровка, дом 11, где расположен отель Golden Apple.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи, передает ТАСС.