Разгонный блок "Фрегат" вышел на связь

Разгонный блок "Фрегат" в связке с ангольским космическим аппаратом "Ангосат" штатно вышел на связь, завершив первый виток по орбите вокруг Земли. Все его системы работают нормально, сообщили СМИ представители госкорпорации Роскосмос.

"Фрегат" вышел из радиотени, и с ним был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, передает ТАСС. "Фрегат" отработал первое включение маршевого двигателя.

Разгонный блок продолжит выведение ангольского спутника на расчетную орбиту. Предстоит еще два включения двигателей "Фрегата". Отделение спутника запланировано на 6:54 по московскому времени.

На блоке "Фрегат" нет аппаратуры ретрансляции, поэтому связь с ним возможна только в зоне прямой радиовидимости с территории Российской Федерации.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с "Фрегатом" и "Ангосатом" с космодрома Байконур в 22:00 по московскому времени 26 декабря. В 22:08 космическая головная часть отделилась от второй ступени ракеты.

"Ангосат" был изготовлен в РКК "Энергия" по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет обеспечивать вещание в частотных С- и Кu-диапазонах на территории всего африканского континента, находясь на геостационарной орбите.