Жителям Приморья прислали квитанции за электричество на миллионы рублей

В городе Артём Приморского края из-за технической ошибки сразу 35 жителей получили квитанции на оплату электроснабжения с миллионными начислениями. Об этом СМИ рассказали представители пресс-службы Дальневосточной энергетической компании.

Как уточняется, эти 35 абонентов отказались от бумажных квитанций и подписались на услугу рассылки электронной квитанции, чтобы получать счета по электронной почте. Но они передали данные со своих приборов учета уже после того, как квитанции были сформированы в системе. По ошибке в графе количества потребленной электроэнергии система использовала только цифру 9, то есть отметила, что абоненты потребили 99 999 кВт/ч, в результате чего и возникли такие суммы.

Сотрудник пресс-службы ДЭК рассказал, что ошибку уже устранили, абонентам были направлены разъяснения и 27 декабря будут разосланы корректные электронные квитанции. В январе 2018 года эти 35 человек получат также традиционные бумажные квитанции с правильными данными.

Дальневосточная энергетическая компания принесла свои извинения 35 абонентам, получившим некорректные квитанции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американке прислали счет за электроэнергию на 284 миллиарда долларов.