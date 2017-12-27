Хоккей. Сборная США разгромила датчан, Швеция – белорусов

На стартовавшем в американском Баффало чемпионате мира по хоккею среди игроков, возраст которых не превышает 20 лет, сборная США в своем дебютном матче на турнире встречались с командой Дании. Американские хоккеисты не оставили шансов своему сопернику, всухую разгромив их со счетом 9:0.

Исход встречи был предрешен еще в первом периоде, когда американцы забросили в ворота Дании сразу пять безответных шайб. Во втором и третьем периодах подопечные Боба Моцко забивали по два гола в каждом из игровых отрезков. Самыми результативными игроками поединка стали Киффер Беллоуз и Кейси Миттельштадт – в их активе по два гола.

Следующий матч США проведет 29-го декабря против Словакии. Дания днем ранее встретится с Финляндией.

Также в первый игровой день сборная Швеции разгромила соперников из Белоруссии. Итоговый счет 6:1 в пользу скандинавских хоккеистов. Примечательно, что первый период закончился с ничейными 1:1 и только с середины второй двадцатиминутки шведы стали забрасывать одну шайбу за другой.

Белоруссия 27 декабря сыграет свой следующий матч против Швейцарии. Швеция 29 декабря сразится с Чехией.

Групповой раунд молодежного чемпионата мира продлится до 1-го января, после чего пройдут матчи плей-офф. Финал турнира состоится 6-го января.