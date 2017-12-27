Сербия возмущена незаконной депортацией беженцев из Хорватии и Венгрии

Проблема мигрантов продолжает сотрясать Европу. Сербия жалуется, что Хорватия и Венгрия за год незаконно депортировали на ее территорию полторы тысячи беженцев. Об этом заявили в сербском центре защиты и помощи соискателям убежища. Там подчеркнули, что подобные действия нарушают как международные законы и правила, так и шенгенские соглашения.

Ранее министр иностранных дел Сербии призвал ОБСЕ решить проблему с беженцами "всеми возможными способами", сообщает "Россия 24".

Через Сербию проходит так называемый балканский миграционный маршрут в страны Евросоюза. За последние три года по нему прошли примерно 900 тысяч человек. Сербские военные и полицейские предотвратили уже десятки тысяч попыток нелегалов пересечь государственную границу.