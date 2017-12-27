"Британию не запугать": английские СМИ следят за испытаниями фрегата "Адмирал Горшков"

Посольство России в Великобритании высмеяло материал газеты The Sun о фрегате "Адмирал Горшков", сообщает "Россия 24".

Новость о сопровождении российского фрегата британским военным кораблем в Северном море издание выпустило с заголовком "Корабль Влада приближается рождественским утром". Российские дипломаты напомнили журналистам, что Влад — сокращение от имени Владислав, и предположили, что британские журналисты имели в виду легендарного хоккеиста Третьяка.

Многие британские издания озаглавили свои материалы о российском фрегате цитатой служащего королевских ВМС, который заявил, что "Британию никогда не запугать".

Корабль "Адмирал Горшков" сейчас проходит завершающий этап государственных испытаний и регулярно совершает переходы между Белым и Балтийским морями.

