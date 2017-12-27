Экс-главу избирательной кампании Трампа обвинили в домогательствах

Американская певица, которая поддерживала Дональда Трампа во время выборов, обвинила бывшего главу избирательной кампании в домогательствах. Джой Вилла подала заявление в полицию, в котором утверждает, что Кори Левандовски приставал к ней во время закрытой вечеринки в Вашингтоне, сообщает "Россия 24".

По словам артистки, она предупредила менеджера кампании Трампа, что обвинит его в непристойном поведении. Но Левандовски, якобы, высмеял ее и продолжил вести себя недостойно.

В марте прошлого года Кори Левандовски обвинили в нанесении побоев после того, как он слишком сильно схватил за руку журналистку.