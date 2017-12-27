С 2018 года автобусы, перевозящие детей, оснастят "мигалками"

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, предполагающее установку желтых или оранжевых проблесковых маячков на крышах школьных автобусов. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства в среду, 27 декабря.

Согласно тексту пояснительной записки, "мигалки" должны быть включены только при движении автобуса, передает ТАСС. Среди других требований указывается, что у водителя, перевозящего группы детей, минимальный стаж должен составлять один год.

Новые требования были установлены с целью минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий при организованной перевозке групп детей автобусами.