В Москве будет облачно и тепло

Сегодня в столичном регионе будут господствовать теплые и неустойчивые атлантические воздушные массы.

В Москве и области преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в мегаполисе и по области +1…+3°. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление без существенных изменений — 739 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.