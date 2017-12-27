В Домодедове горят здание и ангар на площади 1500 квадратных метров

В подмосковном городе Домодедово горят строение и ангар на площади 1500 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Как уточняется, сообщение о пожаре в строении по адресу Московская область, городской округ Домодедово, улица Промышленная поступило на пульт утром в среду, 27 декабря. Позднее огонь перекинулся на близлежащий ангар. Общая площадь горения составляет 1500 квадратных метров, передает ТАСС.

К настоящему времени пожар локализован.