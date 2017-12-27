Всех на всех. Киев и Донбасс произведут самый крупный с начала войны обмен пленными

Главное, чтобы не сорвалось. Эти слова повторяют сотни людей на Украине. Стороны конфликта должны провести самый крупный с начала войны обмен пленными. Согласно плану, Киев передаст народным республикам 306 человек, Донбасс — 74. Готовились к этому больше года. Процесс несколько раз был под угрозой срыва. И вот в понедельник детали согласовали окончательно.

15 ноября 2017 года во время посещения Новоиерусалимского монастыря представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Как сообщалось ранее, 15 ноября 2017 Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами самопровозглашенных республик Донбасса по поводу обмена пленными. Лидеры ДНР и ЛНР поддержали инициативу.

29 ноября 2017 на переговорах контактной группы в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными "всех на всех". Дату не назначили. Киев просил отсрочки, хотя последние 14 месяцев обмен не проводился.

14 декабря 2017 Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года.

20 декабря 2017 Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы по обмену удерживаемых лиц к Новому году. 25 декабря 2017 на встрече патриарха Кирилла с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и Виктором Медведчуком согласовали дату обмена — 27 декабря в формате "всех на всех".