Досрочные каникулы: циклон остановил учебу в Магадане

Циклон, накануне охвативший Камчатку, Сахалин и Курилы, пришел и на Колыму. Порывы ветра на побережье региона достигают 30 метров в секунду. Отменены занятия в школах Магадана. Не работает морской торговый порт.

Порывы ветра — до 30 метров в секунду. Магаданцы с трудом передвигаются по улицам города. На тротуарах гололед, так что на ногах удается удержаться не всем. Занятия второй смены в школах Магадана отменили. Спасатели рекомендовали жителям не выезжать за пределы населенных пунктов, а, по возможности, и не выходить на улицу.

"Главное управление и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Магаданской области Владислав Козлов. — Всего для реагирования на возможные ЧС и происшествия спланирована группировка в составе 700 человек. И более 200 единиц техники".

Этот циклон пришел на Колыму из Японского моря. Сейчас он держит под своим влиянием обширнейшую территорию – Камчатку, Курилы, Сахалин, часть Хабаровского края и Колыму. "Он будет пополняться воздушными массами с юга, теплыми воздушными массами, — отмечает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько. — Это будет приводить к тому, что циклон будет получать дополнительную энергию. И периодически то чуть-чуть ослабевать, то снова усиливаться. Ветер дует у нас на данный момент практически везде".

По прогнозам синоптиков, циклон будет хозяйничать в регионе еще двое суток. Ветер стихнет только к выходным.

Этот циклон принес в регион и значительное потепление. Температура воздуха сразу же поднялась на 20 градусов. И, по прогнозам синоптиков, благодаря этому циклону, будет достаточно тепло и в новогоднюю ночь.