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27 декабря 201708:48 (обновлено в 09:10) Варвара Невская

Битва за покупателя: спецпредложения, ночной режим и ассортимент с запасом

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В магазинах и на рынках страны сейчас — предновогодний ажиотаж: и стол надо накрыть, и подарки подарить. Сколько стоит достойно отметить праздники, и чем продавцы заманивают покупателей?

Шикарный праздничный стол, полный деликатесов и изысканных яств, на 31 декабря — такая же традиция, как и подарки, украшенная игрушками ель и бой курантов. По данным Росстата, в 2017 году новогодний стол подорожал в среднем на 4%. Учитывая, что в предпраздничные дни цены нередко вырастают, покупателю еще придется поразмыслить, где выбирать продукты — в супермаркете или на рынке.

"Если сравнивать, в магазине окорок свиной — 360 рублей, здесь — 400, говядина вообще очень дорого — 550 рублей за килограмм", — рассказывает покупательница.

Натуральная фермерская продукция у населения пользуется небывалым спросом. Если оливье – то из парной курицы, если сырная тарелка — то только с домашним сыром. Но за экологичность продукта, как правило, приходится доплачивать.

"Смотрите, цены такие, а может и выше, но это все связано с тем что, продукт натуральный и сделан из натурального молока, а натурального молока в России очень мало, — поясняет продавец сыра. — И сейчас эта отрасль только начинает вставать на ноги, и мы надеемся, что у нас будет очень много конкуренции, и цена будет ниже".

Но пока одни в предновогодней суете гонятся исключительно за домашним продуктом, других подкупает широкий ассортимент, доступность и гибкий график работы крупных торговых сетей.

"Ашан" – это гипермаркет, тут большой выбор, и все обычно есть, и по доступным ценам, — рассказывают посетители гипермаркета. — Приходишь в магазин и можешь купить все абсолютно, и цены нормальные и, в общем-то, приятно ходить, такое европейское все. Мне очень нравится".

Гипермаркеты помогают сэкономить время и на готовку, что особенно актуально для жителей мегаполисов, с полным рабочим графиком. Горячие блюда, салаты, закуски, кондитерские изделия — все это можно купить уже в готовом виде — как с витрины, так и по специальному заказу. "Это меню готовится под заказ, если кто-то желает к новогоднему столу получить изысканное новогоднее блюдо по умеренным ценам, вы можете у нас его заказать, — сообщает повар ТЦ "Ашан" Сергей Купцов. В течение трех дней мы его приготовим, в назначенное время вы подойдете, и мы вам предоставим ваш товар в горячем виде".

Чтобы ассортимент горячих и холодных деликатесов не уменьшался даже в канун Нового года, крупные торговые сети входят в особый режим работы. В "Ашане" запускают дополнительную ночную смену. Гипермаркеты "Магнит" закупают огромное количество наименований заблаговременно.

"Несмотря на то, что здесь работа кипит, покупатель не должен этого заметить, — рассуждает директор распределительного центра "Магнит" в Мурманской области Алексей Мухомадеев. — В магазинах всегда есть все необходимое. Конечно, самая популярная продукция – это мандарины. Сейчас, например, только распределительный центр Мурманска ежедневно приходит до 10 тонн цитрусовых".

Чтобы к покупателю продукция поступала в надлежащем виде, сперва все наименования проходят через распределительный центр, где используются передовые технологии для отгрузки, хранения и транспортировки. Цитрусы и другие плоды поступают сюда еще зелеными и дозревают к Новому году под чутким присмотром специалистов. Даже не верится, какой путь проделывает мандарин перед тем, как попасть на праздничный стол.

"Для тех, кто не знает, чем удивить своих гостей в новогодний период, то есть в Новый год, здесь есть интересные рецепты, например, салат с лососем, в закусках есть снеговички из яиц, есть имбирные пряники", — рассказывает директор гипермаркета "Магнит" в Соль-Илецке Дмитрий Николаевич Рожков.

Умный экран для покупателей ноу-хау "Магнита". Без специального навыка даже ребенок сможет найти информацию об интересных рецептах, скидках и бонусных акциях. К слову, последние почти всегда проводятся в гипермаркетах в предновогоднюю пору. В канун 31 декабря за кассой обычного супермаркета можно встретить исполнительного или финансового директора всей компании.

"У нас в компании Х5 уже пятый год подряд, есть "Икс-пятница", когда все работники офиса ходят работать в магазин", — говорит главный исполнительный директор компании Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

"В каждой сети Х5 — три основных формата, три сети: это "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и для каждой сети готовятся свои промоакции, но которые действуют на все магазины", — добавляет главный финансовый директор компании Х5 Retail Group Светлана Димишкевич.

Существенные скидки, бонусы, круглосуточный график работы — все это неминуемо привлекает покупателей гипермаркетов. Однако на новогодних столах россиян изысканные деликатесы из магазинов неминуемо соседствуют с фермерской продукцией, купленной на рынке.

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