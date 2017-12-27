Житель Новосибирска сядет в тюрьму на 9 с половиной лет за убийство рапирой

Житель Новосибирска Артем Садчиков получил девять с половиной лет колонии строгого режима за убийство рапирой. Летом 2017 года у подсудимого произошла стычка с местным жителем в одном из городских дворов. Как говорится в материалах дела, Садчиков вместе с друзьями искал во дворе тайник-закладку с наркотиками. Житель дома сделал ему замечание, ссора переросла в драку. Приятель Садчикова принес из машины рапиру для фехтования, с которой его ребенок занимался в секции. В итоге подсудимый дважды ударил этой рапирой оппонента в грудь и скрылся с места происшествия. Раненый впоследствии скончался.

Как сообщает "Интерфакс", Садчиков полностью признал вину на судебном заседании и принес извинения родным погибшего.

А вот другой житель Новосибирска пойдет под суд за убийство знакомого ложкой для обуви, передает РИА Новости. Как говорится в обвинительном заключении, направленном в суд прокуратурой, в октябре 2017 года 20-летний обвиняемый пришел в гости к своему приятелю для совместного распития спиртных напитков. Когда мужчина собирался уходить, собака хозяина схватила его кроссовок. Молодой человек ударил животное ложкой для обуви, после чего начался его конфликт с хозяином квартиры. В итоге гость нанес своей жертве 38 ударов металлической обувной ложкой. Хозяин квартиры скончался от ранений в жизненно важные органы.

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