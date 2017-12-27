Детей, изъятых из-за длинных волос ребенка, вернули в семью

Семеро детей, изъятых у приемной матери, жительницы села Боград в Хакасии Любови Лицегевич, возвращены в семью, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ауль сообщила, что все дети дома, они чувствуют себя нормально, так как вернулись в привычную обстановку.

На прошлой неделе суд Боградского района Хакасии отменил решение муниципальных властей об изъятии у Лицегевич семерых приемных детей. Ранее комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение забрать детей, так как приемная мать якобы мешает гендерному развитию пятилетнего мальчика, позволяя ему носить длинные волосы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова усомнилась в правомерности действий органов опеки в отношении Лицегевич, назвав решение об изъятии приемных детей из семьи женщины "легкомысленным и быстрым".

Представители детского омбудсмена в РФ совместно с региональными коллегами ведут проверку законности этого решения. Также проверки данного факта организовали управление Следственного комитета по Хакасии и республиканская прокуратура.