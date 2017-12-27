Россияне вынудили Митриона удалить оскорбительный пост про Федора Емельяненко

Боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что после своего поста в социальной сети Instagram про Федора Емельяненко, получил от россиян сообщения, в которых они грозятся убить его детей и называют его дочь нехорошими словами. Ранее американец назвал бой с Емельяненко бесполезным.

Митрион признался в Instagram, что не является фанатом соцсетей и не так часто туда заходит. От своего менеджера он узнал, что его пост про Федора вызвал бурю негодования у россиян, которые написали много гадостей бойцу.

"Мне нравится Федор. Верю, что и я нравлюсь ему. Я не грублю, если в этом нет необходимости. Для тех, кого удивил этот пост, сообщаю, что я был удивлен не меньше вашего. Если я вам не нравлюсь — отлично. Удалил сообщения только потому, что они были грубыми по отношению к Федору, а он ко мне всегда относился хорошо", — заявил Митрион в своей социальной сети.