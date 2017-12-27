Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 декабря 201710:05

За речь школьника в Бундестаге наказаны четыре чиновника
Читайте нас в Telegram

После проверки, связанной с резонансным выступлением школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге с докладом о солдатах вермахта, наказаны четыре сотрудника городской администрации, а также директор гимназии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

"Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления", — сообщили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении муниципалитета. Директор школы и его заместитель получили выговоры.

Как пояснили в ведомстве, поездка в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом, руководство гимназии не уведомило региональные власти о целях поездки.

19 ноября немецкие и российские школьники участвовали в траурном заседании в Бундестаге, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим в годы Второй мировой войны. В своем выступлении школьник из Нового Уренгоя рассказал о жизни немецкого солдата Георга Йохана Рау, который попал в советский плен под Сталинградом и "умер от тяжелых условий". По словам подростка, он посетил захоронения солдат вермахта вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Это выступление стало предметом бурных споров в российском обществе. По словам самого ребенка, в Сети была опубликована лишь часть его выступления, а самое важное в ролике было пропущено. За подростка вступился, в частности, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступивший против "экзальтированной травли" ребенка.

Коротко

10:15

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка

10:04

На Чукотке вынужденно сел Ми-8

09:34

За речь школьника в Бундестаге наказаны четыре чиновника

07:55

В Москве будет облачно и тепло

07:17

Штат Пенсильвания засыпало снегом почти на полтора метра

05:12

Россия ограничит доступ на некоторые аэродромы самолетам-наблюдателям США

04:51

В трех районах Сахалина из-за циклона введен режим ЧС

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Всех на всех. Киев и Донбасс произведут самый крупный с начала войны обмен пленными

Всех на всех. Киев и Донбасс произведут самый крупный с начала войны обмен пленными

1 час назад
МЧС предположило, что могло вызвать сильный хлопок, взволновавший столицу Крыма

МЧС предположило, что могло вызвать сильный хлопок, взволновавший столицу Крыма

26 минут назад
"Британию не запугать": английские СМИ следят за испытаниями фрегата "Адмирал Горшков"

"Британию не запугать": английские СМИ следят за испытаниями фрегата "Адмирал Горшков"

3 часа назад
За речь школьника в Бундестаге наказаны четыре чиновника

За речь школьника в Бундестаге наказаны четыре чиновника

21 минута назад
Битва за покупателя: спецпредложения, ночной режим и ассортимент с запасом

Битва за покупателя: спецпредложения, ночной режим и ассортимент с запасом

1 час назад
Исследователи выяснили, когда люди больше всего заинтересованы в сексе

Исследователи выяснили, когда люди больше всего заинтересованы в сексе

36 минут назад
10 крупнейших ипотечных кредиторов России

10 крупнейших ипотечных кредиторов России

29 минут назад
Детей, изъятых из-за длинных волос ребенка, вернули в семью

Детей, изъятых из-за длинных волос ребенка, вернули в семью

1 час назад
Владимира Шаинского могут похоронить в Калифорнии

Владимира Шаинского могут похоронить в Калифорнии

11 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

25.12.2017 08:37
Впервые за 60 лет: актриса сериала "Сваты" увидит в "Прямом эфире" неизвестную сестру

Впервые за 60 лет: актриса сериала "Сваты" увидит в "Прямом эфире" неизвестную сестру

16 часов назад
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

20 часов назад
"Они меня уже убили": Киев вычеркнул из списков на обмен Дарью Мастикашеву

"Они меня уже убили": Киев вычеркнул из списков на обмен Дарью Мастикашеву

12 часов назад
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

24.12.2017 21:59
Жизнь на одном "квадрате": для чего продают, и покупают микродоли в квартирах

Жизнь на одном "квадрате": для чего продают, и покупают микродоли в квартирах

15 минут назад
Россияне вынудили Митриона удалить оскорбительный пост про Федора Емельяненко

Россияне вынудили Митриона удалить оскорбительный пост про Федора Емельяненко

1 час назад
Досрочные каникулы: циклон остановил учебу в Магадане

Досрочные каникулы: циклон остановил учебу в Магадане

2 часа назад
Клубный рейтинг УЕФА: "Реал" – первый, "Зенит" – лучший среди российских клубов

Клубный рейтинг УЕФА: "Реал" – первый, "Зенит" – лучший среди российских клубов

2 часа назад
В Домодедове горят здание и ангар на площади 1500 квадратных метров

В Домодедове горят здание и ангар на площади 1500 квадратных метров

2 часа назад
Экс-главу избирательной кампании Трампа обвинили в домогательствах

Экс-главу избирательной кампании Трампа обвинили в домогательствах

3 часа назад
Штат Пенсильвания засыпало снегом почти на полтора метра

Штат Пенсильвания засыпало снегом почти на полтора метра

3 часа назад
"Погода 24": сюрпризы новогодней ночи

"Погода 24": сюрпризы новогодней ночи

3 часа назад
226
Жителям Приморья прислали квитанции за электричество на миллионы рублей

Жителям Приморья прислали квитанции за электричество на миллионы рублей

3 часа назад
Основатель поисковика Aviasales Константин Калинов скончался на 41 году жизни

Основатель поисковика Aviasales Константин Калинов скончался на 41 году жизни

4 часа назад
Россия ограничит доступ на некоторые аэродромы самолетам-наблюдателям США

Россия ограничит доступ на некоторые аэродромы самолетам-наблюдателям США

5 часов назад
Скончался обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто" Джонни Бауэр

Скончался обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто" Джонни Бауэр

5 часов назад
В трех районах Сахалина из-за циклона введен режим ЧС

В трех районах Сахалина из-за циклона введен режим ЧС

5 часов назад
Теракт на трубопроводе в Ливии устроили боевики, поддерживающие "Аль-Каиду"

Теракт на трубопроводе в Ливии устроили боевики, поддерживающие "Аль-Каиду"

6 часов назад
Министерство природных ресурсов утвердило новую редакцию Красной книги России

Министерство природных ресурсов утвердило новую редакцию Красной книги России

6 часов назад
Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали в суд на Пентагон

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали в суд на Пентагон

7 часов назад
В Мексике неизвестные открыли стрельбу на петушиных боях, два человека погибли

В Мексике неизвестные открыли стрельбу на петушиных боях, два человека погибли

8 часов назад
Генштаб сообщил, что США готовят террористов ИГИЛ на своей базе в Сирии

Генштаб сообщил, что США готовят террористов ИГИЛ на своей базе в Сирии

8 часов назад
Градус будут понижать: новые стандарты для "огненной воды"

Градус будут понижать: новые стандарты для "огненной воды"

9 часов назад
378
Роналду – о грозящем тюремном сроке: я в заключении с милыми малышками

Роналду – о грозящем тюремном сроке: я в заключении с милыми малышками

9 часов назад
В Ливане задержана прилетевшая из Венесуэлы 80-летняя женщина с 30 кг кокаина

В Ливане задержана прилетевшая из Венесуэлы 80-летняя женщина с 30 кг кокаина

9 часов назад
ФСБ задержала экс-главу управления СК Москвы Крамаренко по делу о взятке от Шакро

ФСБ задержала экс-главу управления СК Москвы Крамаренко по делу о взятке от Шакро

10 часов назад
Баскетбол. "Зенит" и УНИКС одержали победы в Еврокубке

Баскетбол. "Зенит" и УНИКС одержали победы в Еврокубке

11 часов назад
Болезнь отступила: Дарья Старикова с дочкой встретит Новый год дома

Болезнь отступила: Дарья Старикова с дочкой встретит Новый год дома

13 часов назад
Объявлена российская цена новейшего Kia Stinger (и она адекватная)

Объявлена российская цена новейшего Kia Stinger (и она адекватная)

16 часов назад
Генная терапия вступила в борьбу с боковым амиотрофическим склерозом: первый рубеж взят

Генная терапия вступила в борьбу с боковым амиотрофическим склерозом: первый рубеж взят

18 часов назад
Юрий Антонов рассказал, почему Настасья Кински целовала ему руки

Юрий Антонов рассказал, почему Настасья Кински целовала ему руки

19 часов назад
Как могла бы выглядеть "Волга" будущего (но не будет)

Как могла бы выглядеть "Волга" будущего (но не будет)

22 часа назад
"Сверхспособности" - новая программа на "Науке"

"Сверхспособности" - новая программа на "Науке"

23 часа назад
30 мультсериалов 2018 года, которые нельзя пропустить

30 мультсериалов 2018 года, которые нельзя пропустить

26.12.2017 10:01
"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона

"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона

25.12.2017 18:59
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

25.12.2017 12:42
2017 год: кого мы потеряли

2017 год: кого мы потеряли

24.12.2017 21:26
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46