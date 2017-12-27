За речь школьника в Бундестаге наказаны четыре чиновника

После проверки, связанной с резонансным выступлением школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге с докладом о солдатах вермахта, наказаны четыре сотрудника городской администрации, а также директор гимназии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

"Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления", — сообщили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении муниципалитета. Директор школы и его заместитель получили выговоры.

Как пояснили в ведомстве, поездка в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом, руководство гимназии не уведомило региональные власти о целях поездки.

19 ноября немецкие и российские школьники участвовали в траурном заседании в Бундестаге, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим в годы Второй мировой войны. В своем выступлении школьник из Нового Уренгоя рассказал о жизни немецкого солдата Георга Йохана Рау, который попал в советский плен под Сталинградом и "умер от тяжелых условий". По словам подростка, он посетил захоронения солдат вермахта вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Это выступление стало предметом бурных споров в российском обществе. По словам самого ребенка, в Сети была опубликована лишь часть его выступления, а самое важное в ролике было пропущено. За подростка вступился, в частности, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступивший против "экзальтированной травли" ребенка.