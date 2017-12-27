Тренер "Зенита" Манчини может оказаться в "Милане"

27 декабря в четвертьфинале Кубка Италии "Интер" встретится с "Миланом". В случае поражения последних в миланском дерби главный тренер "красно-черных" Дженнаро Гаттузо потеряет свой пост. На его место руководство клуба хочет заполучить наставника санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини.

По итогам 18 туров "Милан" находится на 11-м месте в чемпионате Италии. В последних двух встречах команда из одноименного города дважды уступила своим соперникам. Новых владельцев клуба не устраивает игра "красно-черных". Напомним, что в апреле 2017 года "Милан" купил китайско-американский холдинг, сообщает "Матч ТВ".

Переговоры с Манчини могут начаться уже 28 декабря после кубкового матча с "Интером". Ранее появилась информация, что в команду вернется экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла, которого как раз и сменил Гаттузо.