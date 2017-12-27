МЧС предположило, что могло вызвать сильный хлопок, взволновавший столицу Крыма

Повода для беспокойства из-за громкого хлопка в небе над Симферополем нет. Об этом сообщил помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов. По его словам, местные жители активно звонили на линии всех экстренных служб и просили не скрывать информацию о происходящем.

"Все считали, что какая-то информация утаивается, кто-то что-то знает и не говорит, — цитирует Иванова РИА Новости. — Отдельные люди искали метеорит, и самолеты, и инопланетян. Много шуток родилось в соцсетях".

Между тем, чиновник подчеркнул, что ситуация находилась под полным контролем, и оснований для паники нет. Так же Владимир Иванов предположил, что такое явление могло произойти при прохождении самолетом сверхзвукового барьера.

Около 16:00 26 декабря в Симферополе произошел громкий хлопок, после чего во многих районах на автомобилях сработала сигнализация.