Моуринью посчитал 300 млн евро недостаточными для трансферов

Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил недовольство трансферной политикой клуба. По мнению португальского специалиста, 300 миллионов евро, которые были потрачены на усиление состава, недостаточно для такой команды, как "Красные дьяволы".

При этом наставник манкунианцев сослался на главных конкурентов – "Манчестер Сити". Он заявил, что клуб под руководством Хосепа Гвардиолы "покупает себе крайних защитников по цене форвардов. Большие клубы платят за трансферы суммы, которые не могут себе позволить другие команды".

300 миллионов евро было потрачено на трансферы за период работы Моуринью в "Манчестер Юнайтед". "Этого недостаточно. Мы второй год стараемся перестроить команду, которая не является одной из лучших команд мира", — цитирует тренера Sports.ru со ссылкой на As.

В настоящий момент "Красные дьяволы" занимают второе место в английском чемпионате, набрав 43 очка в 20 матчах.