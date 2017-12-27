Первая леди США велела спилить 200-летнюю магнолию перед Белым домом

Первая леди США Меланья Трамп распорядилась спилить магнолию, которая растет на лужайке перед Белым домом почти два столетия, передает ТАСС.

По данным американских СМИ, супруга американского лидера решила избавиться от дерева, прочитав доклад, Национального дендрария США, в котором говорится, что растение "полностью зависит от искусственной поддержки", без чего оно бы упало еще несколько лет назад. Меланья Трамп дала распоряжение спилить магнолию уже на этой неделе.

По информации телеканала CNN, первая леди переживает за безопасность посетителей и представителей прессы, которые, как правило, стоят под этим деревом. Она поручила взять отросток, чтоб высадить его на прежнем месте.

Магнолия была посажена по поручению седьмого президента США демократа Эндрю Джексона в память о супруге Рейчел, ушедшей из жизни незадолго до его инаугурации в 1829 году. Согласно легенде, переехав в Белый дом, он перенес под окна отросток полюбившейся Рейчел магнолии с их фермы в штате Теннесси.

Это дерево запечатлено на многих видах Белого дома: оно растет с левой стороны южного фасада резиденции американского лидера. С 1928 по 1998 год магнолия изображалась на банкнотах номиналом 20 долларов. В 2016 году Мишель Обама подарила один из саженцев легендарной магнолии в подарок народу Кубы.

В 1994 году дерево пострадало, когда некий Фрэнк Юджин Кордер угнал легкомоторный самолет и попытался врезаться на нем в Белый дом, напоминает Newsweek. Единственной жертвой инцидента тогда стал сам злоумышленник.