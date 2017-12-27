На Чукотке вынужденно сел Ми-8

В окрестностях городского округа Эгвекинот совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 компании "ЧукотАвиа". На борту находились 3 члена экипажа и 11 пассажиров (в том числе трое детей). В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за сильного порыва ветра. Вертолет приземлился в 10 метрах от взлетно-посадочной полосы. Избежать катастрофы позволили умелые действия пилотов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.