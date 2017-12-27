На столичной кондитерской фабрике произошла перестрелка. Один убитый

На Иловайской улице, на востоке Москвы в результате стрельбы погиб человек. Очевидцы сообщают, что стрельба происходит на территории фабрики "Меньшевик". По некоторым данным, директор фабрики удерживает заложников, а также отказывается подпускать полицию к раненым.

По другим данным, конфликт возник между бывшим и нынешним собственником предприятия. Огонь ведется из автоматического карабина "Сайга".

Как сообщает "Интерфакс", на место ЧП выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

ООО "КФ Меньшевик" – предприятие по производству кондитерских изделий, основано в 1999 году.