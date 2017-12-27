"Пенсионеры" готовы выложить крупную сумму за Видаля

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль попал в сферу интересов лондонского "Челси". Больше всего в услугах футболиста нуждается главный тренер "синих" Антонио Конте.

Сообщается, что итальянский специалист лично звонил хавбеку. Видаль под руководством Конте работал с ним вместе в туринском "Ювентусе".



Руководство баварского клуба расставаться с Видалем не намерен. Однако английский клуб готов предложить крупную сумму. Видалю предлагаюь четырехлетний контракт и годовую зарплату в размере 15 млн евро. Это на 20% больше того, что получает Видаль в "Баварии".

Отметим, что трудовое соглашение Видаля с "красными" заключен до лета 2019 года.