Стрельбу на "Меньшевике" устроил бывший директор фабрики

По предварительным данным, стрельбу из карабина "Сайга" на кондитерской фабрике "Меньшевик" устроил бывший директор предприятия Илья Аверьянов.

"Бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет", — рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

В настоящее время здание, где произошла стрельба, оцеплено. Стрелявший забаррикадировался внутри и, предположительно, удерживает заложников (столичная полиция пока не подтверждает этот факт). С ним ведутся переговоры. Ранения в результате стрельбы получили как минимум два человека.

Другой источник рассказал некоторые подробности происшествия. По его словам, утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества. В какой-то момент разгорелся конфликт, Аверьянов выхватил оружие и начал стрелять в посетителей.

Полиция делает все возможное для задержания преступника.