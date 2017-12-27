Новый имплантат срастается с костью, "ремонтируя" сломанные конечности

Тема:
3D-принтеры и трёхмерная печать 1 час назад
Новый имплантат срастается с костью, "ремонтируя" сломанные конечностиЧитайте нас в Telegram
Многие люди хотя бы раз в жизни ломали кости, и они, естественно, согласятся, что период восстановления был не самым приятным в их жизни.
Костная система человека хоть и не является хрупкой, но всё-таки подвержена переломам. При таких травмах медики чаще всего накладывают гипс (хотя есть и более современные решения), прописывают курс обезболивающих и полный покой. Большинству пациентов этого хватает. К сожалению, бывают и более тяжёлые случаи.
Людям с серьёзными переломами необходимы металлические пластины или винты, чтобы восстановить целостность кости. Однако это процесс болезненный и длительный. Сначала чужеродные элементы в ходе хирургической операции под общим наркозом внедряют в организм, а затем при повторной операции удаляют.
К счастью, медицинский прогресс не остановить, и специалисты всё чаще прибегают к современным методам. На этот раз в дело вступила 3D-печать.
Профессор Хала Зрайкэт (Hala Zreiqat) и её коллеги из Сиднейского университета разработали керамический имплантат, который можно напечатать на 3D-принтере. Возможно, именно он в скором времени совершит переворот в ортопедической медицине. Материал не только помогает пациентам заново собрать сломанные кости, но и со временем превращается в натуральную кость, то есть не требует последующего удаления.
Имплантат со временем буквально срастается с костью, заменяя сломанные участки.
Материал, который учёные испытывали несколько лет, показал многообещающие результаты в исцелении сломанных костей лап у кроликов. Теперь же разработчики смогли успешно "отремонтировать" более серьёзные переломы ног овцы.
В частности, восемь животных в последнем исследовании смогли ходить с имплантатами сразу же после операции. Правда, пришлось дополнительно использовать гипс, который помогал им стабилизировать ноги. Носить его потребовалось только первые четыре недели.
Полное исцеление наблюдалось в 25 процентах случаев переломов после трёх месяцев, а спустя год полное исцеление происходило уже в 88 процентах случаев, сообщает New Scientist.
По мнению авторов работы, их методика лечения при помощи керамических имплантатов значительно лучше традиционных методов лечения переломов.
Результаты рентгенологических исследований показали, как керамический имплантат буквально сливался с костью. Отмечается, что имплантат так же прочен, как и натуральная кость.
На сегодняшний день это все детали, которые известны. Результаты работы пока не опубликованы в рецензируемом журнале.
Каковы перспективы исследования для медицины? Хотя кролики и овцы не то же самое что и люди, они не так уж далеки от нас с биологической точки зрения. И если работа под руководством Зрайкэт в итоге принесёт ожидаемый результат в клинических испытаниях, то через некоторое время мир сможет пожинать плоды, а пациенты получат отличную альтернативу традиционному методу лечения переломов (который, к слову, не менялся вот уже несколько десятилетий).
На деле новая методика потенциально приведёт к более быстрому заживлению травм, пациенты будут испытывать меньше боли и – самое смелое предположение – увеличится продолжительность жизни пациентов, страдающих от остеопороза.
Кстати, с начала 2010-х годов учёные по всему миру экспериментируют с технологией трёхмерной печати, особенно в медицине. Только в этом году хирурги впервые пересадили пациенту коленный сустав с напечатанной костной тканью, другой материал также позволит "отремонтировать" кости при помощи 3D-печати.
Более того, специалисты в области регенеративной медицины из США начали работу над методиками 3D-печати человеческого сердца. О других интересных исследованиях в области трёхмерной печати читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).
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