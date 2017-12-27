Тренер "Амкара" Гаджиев заявил, что Кокорину многое "пофиг"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина. Кроме того, он прокомментировал недавнюю стрельбу футболиста на свадьбе друга в Северной Осетии.

Специалист считает, что форвард "Зенита" и сборной России не реализует полностью свой потенциал. "Я помню Кокорина, когда он только начинал в "Динамо". Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не однажды, но в то же время он и не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее", — приводит слова Гаджиева "Спорт уик-энд".

По поводу инцидента со стрельбой он заметил, что если бы это не появилось в социальных сетях, никто бы об этом ничего и не говорил. "А если он выложил это всё в соцсети, то это всё становится достоянием общественности, и оценка этих деяний совершенно иная идет. Может быть и правильно, что она идет совершенно иная", — заявил тренер.