Родители продержали японку 15 лет взаперти, и она умерла

Японская полиция задержала мужа с женой, 15 лет продержавших взаперти в тесной комнате свою дочь, которую супруги считали сумасшедшей. В итоге женщина скончалась от холода и недоедания.

Тело 33-летней Айри Какимото было обнаружено правоохранителями в частном доме в Осаке после того, как родители 23 декабря сообщили о ее смерти. На момент кончины женщина ростом 145 сантиметров весила всего 19 килограммов, пишет Reuters.

55-летний Ясутака Какимото и его жена 53-летняя Юкари рассказали, что их дочь провела в комнате площадью три квадратных метра последние 15 лет после того, как в молодом возрасте у нее начали наблюдаться признаки безумия, сопровождавшиеся вспышками насилия. В японском обществе, несмотря на определенные сдвиги в сознании в последнее время, люди с физическими и психическими недостатками до сих пор могут подвергаться осуждению и осмеянию.

В помещении, оборудованном в одноэтажном доме семьи, была установлена камера наблюдения и двойная дверь с замком, который открывался только снаружи. Девушку кормили лишь раз в день. В комнате также находился самодельный туалет и труба, подведенная к резервуару с водой снаружи дома.

Родители сознались, что обнаружили дочь мертвой еще 18 декабря, но не сообщили об этом сразу, потому что хотели побыть с ней. В настоящий момент супруги находятся под арестом по обвинению в незаконном избавлении от тела, хотя, скорее всего, в их адрес будут выдвинуты и более серьезные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Китае супружеская пара более 30 лет продержала взаперти своего сына, считая его одержимым бесами.