Через российский погранпост из Финляндии прорвался автобус

Через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии прорвались неизвестные на микроавтобусе, в результате произошедшего пострадал сотрудник таможни, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) в среду, ЧП произошло после прохождения погранконтроля. Неизвестные на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. Пострадал оперативный сотрудник таможни, серьезных ранений он не получил. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

В пресс-службе отметили, что международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, ведутся оперативные мероприятия.