Хоккеист Фаткуллин вернулся в казанский "Ак Барс"

Хоккеист Тимур Фаткуллин стал игроком казанского "Ак Барса".

Фаткуллин заключил трудовое соглашение с "барсами", совершив переход из новокузнецкого "Металлурга" в июне. Однако спустя месяц в результате обмена оказался в нижегородском "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.



В текущем сезоне 20-летний игрок провел за волжский клуб 24 матча и забросил одну шайбу. Всего в КХЛ Фаткуллин провел 65 игр, в которых набрал 11 (6+5) очков.