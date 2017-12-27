Меня разорили: бывший директор объяснил, почему устроил стрельбу на "Меньшевике"

Бывший хозяин московской фабрики "Меньшевик", устроивший стрельбу на предприятии, заявил, что его намеренно разорили, и сегодня он вынужден был "применить оборону".

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался... У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь...", — рассказал Илья Аверьянов связавшемуся с ним корреспонденту радиостанции Business FM.

По его словам, фабрику у него отобрала по поддельным документам целая банда "во главе с двумя прокурорами".

"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению", — сообщил директор.

Ранее сообщалось, что утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества. В какой-то момент разгорелся конфликт, Аверьянов выхватил карабин "Сайга" и начал стрелять в посетителей. Один человек погиб, двое получили ранения. Информацию о том, что стрелок взял заложников, в московской полиции не подтвердили.

В настоящее время подходы к фабрике оцеплены, передает "Интерфакс". На месте находятся более 10 полицейских автомобилей, автозак, машины Следственного комитета. Стрелок забаррикадировался в здании и не пускает туда сотрудников правоохранительных органов. С ним ведутся переговоры.

"Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — подтвердил сам Аверьянов.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".