Мелодии и ритмы у птиц в генах и только живое общение может их скорректировать

Нейробиологи давно изучают певчих птиц, таких как японские амадины (Lonchura striata domestica), но вовсе не из любви к мелодичным трелям. Пернатые певцы выступают в качестве модельного объекта и показывают, как в раннем возрасте у человека формируется такое сложное поведение как речь.

Подобно детям, разучивающим первые слова, птенцы амадин запоминают уникальную песню, подражая взрослому "наставнику". В природе им, как правило, является отец птицы. Но когда в лабораторных экспериментах птенцов воспитывают приёмные родители, они перенимают мелодию своего отчима.

Теперь учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско во главе с Майклом Брейнардом (Michael Brainard) обнаружили, что не все методы воспитания одинаково влияют на молодых певцов.

Когда птенцы не общались с живыми сородичами, а лишь слушали записи трелей на компьютере, они внезапно начинали петь песню своего биологического отца, которого никогда не встречали. Таким образом новое исследование не только раскрывает неизвестные ранее особенности генетической памяти, но и показывает, что в некоторых случаях социальные связи всё же могут превзойти самые сильные врождённые данные.

Ранее многие биологи считали, что на вокальные таланты взрослых птиц значительное влияние оказывают любые песни, которые они слышат в первые месяцы жизни. Но Дэвид Мец (David Mets) из лаборатории Брейнарда первым заметил, что птенцы амадин, слушавшие одного и того же приёмного "наставника", впоследствии начинали петь по-другому.

Чтобы проверить, могут ли эти различия быть вызваны наследственными факторами, команда подготовила и провела серию экспериментов с зябликами. Чтобы быть уверенными, что птенцы не слышали голоса своих отцов даже сквозь скорлупу, учёные изымали яйца из гнёзд вскоре после того, как они были снесены.

Появившись на свет, юные зяблики слушали тщательно контролируемые компьютерные песни. При этом исследователи меняли темп записи, пытаясь повлиять на ритм пения "учеников". Тут-то и обнаружилось, что в большинстве случаев птицы игнорировали искусственного "наставника" и, повзрослев, начинали петь в темпе своего биологического отца.

Во втором опыте вокальные уроки птенцов проходили под руководством живого зяблика. И тут шансы на усвоение нового материала сильно повышались – в 53% случаев песни птенцов были очень похожи на песни взрослой птицы, причём различия не превышали 16%.

"Наши результаты действительно интересны, так как они показывают, что опыт, передаваемый живым учителем, может значительно снизить вклад генетики в сложное поведение, такое как пение птиц, – говорит Мец в пресс-релизе университета. – Мы знали, что живое общение помогает птицам учиться лучше и быстрее, но мы были удивлены, обнаружив, что такой опыт отменяет генетические особенности".

Результаты работы, которые были опубликованы в издании PNAS, позволяют предположить, что исследования генетики человека, которые не учитывают влияние социального опыта, могут приводить к ошибочным выводам. Теперь учёные планируют использовать зябликов для более глубокого изучения взаимодействия генетических и социальных факторов в мозге птиц.

Кстати, в материалах проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно найти немало других интересных открытий, касающихся птичьих трелей. Например, недавно стало известно, что птицы меняют характер своих песен, чтобы перекричать транспортный шум, а некоторые самки начинают подражать своим самцам, чтобы отвадить соперниц.