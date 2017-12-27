Акинфеев наказал Головина за желание стать капитаном

Футбольный клуб ЦСКА готовится к празднованию Нового года. Армейцы сняли видеоролик, в котором рассказали о желании полузащитника Александра Головина в следующем году стать капитаном команды вместо Игоря Акинфеева. Однако вратарь подшутил над молодым футболистом и заставил чистить свои бутсы.

"Новый год — время подводить итоги, строить планы... и немножко мечтать. В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018-го армейцы. Начнем с Саши Головина!", — сообщается на странице ЦСКА в Instagram.

В шутливом видео Головин прикрепляет к стене листочек с надписью "хочу стать капитаном". Проходящий мимо Игорь Акинфеев надевает тому на голову капитанскую фуражку. После этого молодой армеец чистит бутсы действующему капитану ЦСКА.