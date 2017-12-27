Шлагбаум на российско-финской границе снесли братья-бизнесмены

У погранпункта Торфяновка обнаружен пустым микроавтобус, водитель которого в ночь на 27 декабря прорвался с территории Финляндии в Россию. Ранее сообщалось, что он вышвырнул из авто таможенника, снес шлагбаум и прорвался в Россию.

По одним данным, водитель якобы угрожал ему пистолетом, по другим данным, оружия у злоумышленника не было. Как пишет издание Фонтанке.fi, столь неадекватную реакцию вызвало требование сотрудника таможни проследовать в зону углубленного досмотра.

Кроме того, стало известно, что в автомобиле находилось два человека: водитель и пассажир. Это – братья, у одного из которых паспорт гражданина Финляндии, второй – гражданин России. Оба они, как сообщает новостной сайт Ленобласти 47news, занимаются бизнесом на территории Финляндии.

Нарушителей ищет полиция.