Эщкере и руки-базуки: "Алиса" рассудила баттл Гнойного и ST по запросам года

Рэперы Гнойный и ST сошлись в рэп-баттле, чтобы рассказать о главных событиях года. Акцию устроил "Яндекс" в честь окончания 2017 года. Судьей в баттле выступил голосовой помощник "Алиса".

Баттл прошел в форме обмена репликами. Участники затронули самые популярные темы Рунета: реновацию, запрет на использование российского гимна на Олимпиаде, "Звездные войны", руки-базуки, биткоин, Ждуна, таинственное слово "эщкере" (это популярная в рэперской тусовке фраза, произошла от английского слова Esketit, что в свою очередь означает let's get it (давайте замутим).

Ранее Google проиллюстрировал итоги года с помощью специально записанной к такому случаю песни рэп-группы "Каста".