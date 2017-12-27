На салатовой ветке метро в тоннеле застрял поезд

В тоннеле салатовой ветки столичной подземки застрял сломавшийся поезд, движение остановлено между станциями "Дубровка" и "Чкаловская".

Об этом сообщается на странице метро в Twitter.

11:15 Люблинско-Дмитровская линия. Южный участок. Увеличены интервалы движения поездов по направлению в центр по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2017 г.

В 11:40 по московскому времени в соцсети появилось сообщение о том, что движение вводится в график.