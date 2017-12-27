Пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне

Не менее 27 человек пострадали в результате того, как пассажирское судно врезалось в опору автомобильного моста на реке Рейн в районе города Дуйсбург в Германии. Причины столкновения пока неизвестны.

Авария произошла поздно вечером 26 декабря. Всего на момент аварии на борту судна Swiss Chrystal, направлявшегося в Нидерланды, было 129 человек, в основном представлявших страны Бенилюкса, уточняет Focus.

Через некоторое время за пассажирами прислали новое судно, и они смогли продолжить свое путешествие. Раненым пришлось остаться в больницах, некоторые из них утром 27 декабря были выписаны.

После аварии движение по мосту было закрыто. Полиция ведет расследование случившегося. Судно с сильно поврежденной носовой частью было отбуксировано с места инцидента.