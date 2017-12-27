Адвокат Родченкова заявил, что в России его клиента ждут пытки и смерть

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден рассказал о том, что Россия добивается экстрадиции главного информатора WADA. Кроме того, он упрекнул руководство МОК в нежелании обеспечить безопасность его клиенту.

Уолден сообщил, что добивался встречи с официальными лицами Международного олимпийского комитета, чтобы Россия прекратила преследование Григория. "Они ответили мне наотрез – МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с ее ответными действиями против Родченкова. Интересно, почему же?", — цитирует Джима Sports.ru со ссылкой на Inside The Games.

Более того, адвокат боится за жизнь своего клиента в случае его экстрадиции в Россию. "Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть", — заявил Уолден. "К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему", — добавил он.