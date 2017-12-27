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27 декабря 201712:30

На Барбадосе застрелили брата певицы Рианны

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Двоюродный брат певицы Рианны 21-летний Тэйвон Кайсин Аллейн был застрелен на острове Барбадос буквально через несколько часов после того, как родственники вместе отметили Рождество. О случившемся сама звезда сообщила в своем "Инстаграме".

Трагедия произошла вечером 26 декабря. Аллейн шел по дороге в районе Сент-Майклс, когда к нему приблизился неизвестный и выстрелил в молодого человека несколько раз, сообщает Daily Mail. Пострадавшего срочно отправили в больницу, где он и скончался. Полиция ведет поиск преступника.

"Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что обнимала тебя еще прошлым вечером. Не думала, что это последний раз, когда я ощущаю тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно", — написала 29-летняя Рианна в своем "Инстаграме".

В конце сообщения певица поставила хэштэг # endgunviolence, или "хватит насилия с оружием". Сообщается, что в 2017 году на Барбадосе отмечен резкий всплеск убийств из огнестрельного оружия.

Рианна родилась на Барбадосе в 1988 году, однако с 2005 года проживает в США. На острове у звезды остались многочисленные родственники, которых она регулярно навещает.

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