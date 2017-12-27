Оливье, икра и селедка под шубой: как разнообразить новогоднее меню и сэкономить

Последние дни года — время закупать продукты для праздничного стола. Домочадцев и гостей хочется порадовать чем-то особенным. А можно ли при этом сэкономить? И как 1 января не испытать разочарования из-за не в меру изысканного или обильного меню?

Все лучшее на новогодний стол. Стол ломится, а бюджет трещит. Можно ли сэкономить без ущерба для традиционного хлебосольного застолья? Опытная домохозяйка Елена вызвалась поэкспериментировать. Обещала уложиться в 2 тысячи рублей. Начали с закусок и салатов.

- Мы сделаем замечательные закуски с авокадо, с креветками в тарталетках.

Для оливье по классике положены яйца, морковь, огурцы, картошка, майонез. А вот вместо колбасы или мяса Елена предлагает взять раковые шейки! Выходит чуть дороже, но оно того стоит. Рецепту больше века. Такой оливье называли "царским".

"Его подают в различных хороших ресторанах, поэтому мы тоже хотим моих домочадцев приятно удивить. Нежный вкус с тонкими нотками", — говорит Елена Носовицкая.

Сэкономить можно на втором салате, главные составляющие которого курица и апельсины. Тем более, что они сейчас подешевели. В желаемую сумму почти уложились.

На пакеты с продуктами с подозрением смотрит свекровь Александра Сергеевна. Уроженке Сибири сложно объяснить, как этого может хватить на новогоднюю ночь. В советское время даже семьи со скромным достатком выкладывали на стол все самое вкусное и дефицитное. Копили весь год, получали праздничные заказы на работе и доставали из-под прилавка по знакомству.

"Большой праздник, когда икра была на столе. Я вам хочу сказать, что новогодний стол всегда был очень хорош. Как бы где-то там ни было трудно что-то достать, но любимые мандарины, конфеты, икра, консервы какие-то, еще шпроты были", — рассказывает Александр Носовицкая.

Но времена дефицита прошли. В магазинах круглый год и колбаса всех видов, и рыба, и экзотические фрукты. Теперь удивить можно не изобилием, а необычным меню. И готовить стали столько, сколько можно съесть за ночь.

"Сегодня мы купили в магазине готовый майонез, а вообще я всегда делаю домашний майонез, хозяйки должны знать — это яйца, горчица взбиваются", — говорит Елена Носовицкая.

Для небольшой семьи из четырех человек два салата и закуски достаточно. Остается горячее. В топе по традиции ростбиф.

"Это на рынке можно найти, это задняя часть, так называемый оковалок. Не самое жирное, вполне питательное, достаточно доступное по цене и не сложное в приготовлении", — объясняет шеф-повар Сергей Ерошенко.

Такой кусок на рынке тоже обойдется в 2 тысячи рублей. Хватит на компанию из пяти человек. Нужно только обжарить и запечь при не очень высокой температуре.

- Вполне новогоднее, на стол не стыдно поставить, и утром приятно доесть.

Ростбиф действительно легко превращается и в холодную закуску. Но диетологи предупреждают — объедаться не стоит.

"Свеклу кладем сырую, морковку сырую, заменяем картошку яблоками, и у вас будут диетические салаты. Двигайтесь в сторону снижения калорийности застолья. И не надо садиться голодными за стол. У нас плохая традиция, что целый день мы не едим, а застолье уже становится очень тяжелым", — советует диетолог Мария Мухина.

Придумать меню лучше заранее, собрать пожелания членов семьи и гостей. И тогда неделю с 1 по 7 января можно будет провести активно, а не отлеживаться с тяжестью в желудке и изжогой.