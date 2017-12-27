Роспатент фиксирует трудности в работе организации

Глава Роспатента Григорий Ивлиев считает, что в России возникли проблемы с регистрацией и защитой прав интеллектуальной собственности. Многие научные структуры, в том числе финансируемые государством институты, не спешат регистрировать права собственности России на научные изобретения, отмечает Ивлиев.

"К сожалению, должны констатировать: у нас неэффективно используются государственные деньги, выделяемые в этом направлении, – подчеркнул глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на пресс-конференции в ТАСС. – Научно-исследовательский институт электронной техники три года не регистрирует права Российской Федерации на созданные им изобретения. Акционерное общество "НПО «Квант" освоило 450 млн бюджетных денег". Но при этом "Квант" не зарегистрировал за это время ни одного результата своей интеллектуальной деятельности, сообщает газета "Московский комсомолец". Контрольно-надзорная функция Роспатента является наиболее успешным направлением деятельности ведомства.

Отчитываясь о своей основной деятельности, Роспатент отмечает главное – общее снижение патентной активности. Так, в 2016 году количество заявок на патенты снизилось на 9 процентов – с 45 тысяч 517 заявок до 41 тысячи 587 заявок. Сегодня разработчиками патентов все меньше востребованы услуги Роспатента. На их место пришли коммерсанты. Благодаря их активности, ведомству удалось увеличить показатель по количеству подаваемых заявок. За два года замещение научно-технических заявок заявками на регистрацию торговых марок от бизнеса стало устойчивым трендом – бизнес ежегодно увеличивает количества подаваемых заявок в среднем на 20 процентов.

В 2017 году Роспатент сосредоточился на работе с торговыми знаками. Ведомство заявило о проработке предложений со стороны ЕврАзЭС по созданию единого товарного знака.

Отчитываясь о результатах деятельности, руководство Роспатента поделилось и проблемами, вновь отметив сложности с патентованием. Как само ведомство, так и многие заявители патентов уже неоднократно говорили о длительных сроках рассмотрения заявок. Они иногда рассматриваются настолько долго, что технологии устаревают и патентовать их становится бессмысленно.

Задержки в рассмотрении заявок возможно связаны с дефицитом квалифицированных кадров, способных работать в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Нехватка кадров фиксируется и на местах. По оценкам, в России не хватает порядка 340 тысяч специалистов в сфере интеллектуальной собственности – такое количество кадров недополучили производители оборудования, инновационный сектор. Сегодня по необходимому государственному стандарту готовят таких специалистов только три вуза, отметил директор Федерального института промышленной собственности Юрий Зубов.

Роспатент видит решение текущих проблем в операционных процессах, в переходе в будущем на новые технологии. При этом в ведомстве предполагают, что в дальнейшем могут быть разработаны и внедрены в работу Роспатента и такие технологии как блокчейн – в систему аналитики и принятия решений.

"Почему блокчейн? Для нас надежнее, проще, быстрее, эффективнее, - пояснил глава Роспатента. – Мы готовы к этой технологии, мы работаем с банками над этими вопросами".

Глава патентного ведомства отмечает, что в Федеральной службе по интеллектуальной собственности приступили к реформированию информационных технологий. Но в плане реализации программы "Цифровая экономика", утвержденной Правительством Российской Федерации, платформ, заявленных Роспатентом, пока нет.

И несмотря на недостаток в Федеральной службе специалистов, глава Роспатента надеется в обозримом будущем продолжить оцифровку собственных архивов и подойти к показателю в районе 80 процентов по объему обработанных архивных данных. При этом, в ведомстве также выразили надежду на рост объемов электронных заявок в будущем до 70 процентов. Но при одном условии – и тут Ивлиев надеется на государство — увеличение на 38 процентов ассигнований из бюджета в 2018 году по сравнению с текущими расходами.