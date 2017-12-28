Российские учёные восстановили крысам-диабетикам поджелудочную

Исследователи из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Уральского института иммунологии и физиологии (ИИФ) УрО РАН экспериментально изучили восстановительные процессы в поджелудочной железе при моделировании сахарного диабета первого типа. Результаты исследования помогут разработать новые подходы к лечению сахарного диабета, отмечают специалисты.

"Мы решили разработать новые подходы к профилактике и лечению сахарного диабета с использованием синтетических химических соединений противодиабетического действия. Было важно разобраться в механизмах действия этих соединений на уровне клетки, ткани, органа и организма в целом", — сообщила автор исследования доктор биологических наук Ирина Данилова.

Напомним, что сахарный диабет первого типа — это тяжёлое хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не может производить инсулин. В результате содержание глюкозы в крови повышается, из-за чего постепенно повреждаются различные органы и ткани. Так, большое содержание глюкозы в крови вызывает окислительный стресс — повреждение молекул белков, липидов, ДНК свободными радикалами.

Другим важным механизмом повреждения тканей при сахарном диабете является неферментативное гликозилирование (гликирование) белков. Это процесс взаимодействия глюкозы с аминогруппами белков без участия ферментов. В тканях здоровых людей эта реакция протекает медленно. Но при повышенном содержании глюкозы в крови процесс гликирования ускоряется, вызывая необратимые повреждения ткани.

Людям, страдающим сахарным диабетом первого типа, требуются ежедневные инъекции инсулина. Медики, химики и фармацевты ищут соединения, способные запустить процесс регенерации повреждённых клеток поджелудочной железы, чтобы она снова смогла вырабатывать этот гормон в нужных количествах. Для этого учёные решили исследовать потенциал химических соединений, сочетающих способность исправлять метаболические (окислительный стресс и гликирование белков) и иммунологические нарушения (воспалительный ответ) при сахарном диабете.

Для начала учёные отобрали гетероциклические соединения ряда 1,3,4-тиадиазина, которые обладают антиокислительной и антигликирующей активностью. Затем провели эксперименты на лабораторных крысах с сахарным диабетом, которым вводили полученные соединения.

"Мы пытались исправить нарушения при сахарном диабете с помощью производных 1,3,4-тиадиазина. В результате уровень глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови грызунов снизился, а содержание инсулина увеличилось. Полученные соединения, блокирующие упомянутые патогенетические механизмы, могут стать потенциальными лекарственными средствами для терапии этого социально значимого заболевания", — заключила Данилова.

Научная статья российских исследователей опубликована в издании Biomedicine & Pharmacotherapy.

Добавим, что учёные открывают и другие способы борьбы с диабетом первого типа. Например, заменить постоянные уколы инсулина в скором времени сможет перенос генов, а также пептидная иммунотерапия.