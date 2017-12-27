Лефортовский суд арестовал свидетеля по делу о коррупции в Следственном комитете

До 15 февраля 2018 года арестован Алексей Крамаренко по делу о получении взятки от вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Он — экс-глава следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы. Решение об аресте принял Лефортовский районный суд. При этом суд закрыл заседание от прессы.

Крамаренко до этого просил суд учесть, что он пенсионер, а также то, что у него на иждивении две несовершеннолетние дочери. 19 июля 2016 года по обвинению в коррупции были задержаны трое высокопоставленных сотрудника Следственного комитета. Это глава управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и генерал Денис Никандров. Они получили 500 тысяч евро от Захария Калашова за переквалификацию обвинения по делу Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, напоминает ТАСС. Итальянец был одним из фигурантов дела о перестрелке в ресторане на Родчельской улице.

Крамаренко освободил занимаемую должность и уволился по собственному желанию в конце июля 2016 года, еще до ареста подозреваемых в коррупции. По делу генерала Никандрова Крамаренко проходил в качестве свидетелей обвинения. Именно на его показаниях основывалось обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").